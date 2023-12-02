МО РФ сообщило о сбитых восьми самолетах и вертолете ВСУ за неделю

Системы ПВО также сбили 188 беспилотных летательных аппаратов, заявили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ средствами противовоздушной обороны за прошедшую неделю перехватили 8 самолетов, 1 вертолет и 188 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов Воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8. Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", 3 противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 545 самолетов, 256 вертолетов, 9 353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и других боевых бронированных машин, 1 187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной военной автомобильной техники.