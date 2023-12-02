МО РФ сообщило, что ВСУ за неделю потеряли на запорожском направлении 315 военных

Украинская армия также потеряла5 танков, 7 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 5 орудий полевой артиллерии, заявили в ведомстве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские войска на запорожском направлении вели активную оборону и отразили за неделю 14 атак ВСУ в районах Работина и Вербового Запорожской области, потери противника составили до 315 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 14 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что ВСУ за неделю потеряли на этом направлении до 315 военнослужащих, 5 танков, 7 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и 5 орудий полевой артиллерии.