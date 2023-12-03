В Минобороны России сообщили об отражении атаки трех бригад ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал, что восемь украинских военных сдались в плен

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки сил "Центр" отразили на краснолиманском направлении атаки трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные потеряли более 100 человек, еще 8 сдались в плен, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В районах Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелковой бригады группировки при поддержке огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп 60-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили более 100 националистов. Восемь военнослужащих сдались в плен", - сказал Савчук.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено более 30 артиллерийских расчетов ВСУ, а также три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.