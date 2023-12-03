МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

Они составили до 65 военных

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении составили до 65 военных.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Матиясово, Новоселовка Николаевской области и Тягинка Херсонской области. Общие потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 2 автомобиля, 3 артиллерийские установки "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - говорится в сообщении.