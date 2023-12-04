МО РФ сообщило об уничтожении трех артиллерийских установок ВСУ на правобережье Днепра

В Минобороны России уточнили, что для их ликвидации командование одного из соединений ВДВ приняли решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет"

ТАСС, 4 декабря. Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России при помощи барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили на правобережье Днепра в Херсонской области две самоходных артиллерийский установки (САУ) и гаубицу, а также замаскированную станцию связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

"В Херсонской области расчетами разведывательных беспилотников российских десантников, на правом берегу Днепра, в тылу ВСУ была обнаружена вражеская самоходная и ствольная артиллерия, которая вела обстрелы мирного населения на левобережье реки, а также станции связи, с помощью которых осуществлялось управление украинскими подразделениями <…> Уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что для их уничтожения командованием одного из соединений ВДВ было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет", запуск которых осуществляется расчетами беспилотной авиации десантников.