МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

За сутки они составили 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 100 военнослужащих и 4 бронемашины.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля", - сообщили в ведомстве.