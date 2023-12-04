МО РФ заявило об отражении на краснолиманском направлении пяти атак ВСУ

Противник потерял до 280 военных, 5 боевых бронированных машин "Козак" и 3 автомобиля"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполовки и Червоной Дибровы на краснолиманском направлении. Противник потерял до 280 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника на направлении составили "до 280 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин "Козак" и 3 автомобиля".