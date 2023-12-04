Силы ПВО РФ за сутки сбила 30 украинских беспилотников

Также уничтожен снаряд РСЗО HIMARS

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 30 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Пески, Спорное и Александровка Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка Херсонской области и Токмак Запорожской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.