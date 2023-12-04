МО РФ заявило о нанесении поражения живой силе двух бригад ВСУ на донецком направлении

Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки российских войск на донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны России указали, что потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля.