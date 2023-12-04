МО РФ сообщило об отражении на запорожском направлении атаки штурмовых групп ВСУ

Противник потерял до 40 военнослужащих, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ на запорожском направлении отразили атаку штурмовых групп бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Нестерянка.

Противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля", - говорится в сообщении.