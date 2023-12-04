Путин поздравил экипаж фрегата "Адмирал Макаров" с присвоением наименования "гвардейский"

Президент выразил уверенность, что моряки фрегата и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав фрегата "Адмирал Макаров" с присвоением почетного наименования "гвардейский". Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава фрегата в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что моряки фрегата и впредь будут хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан, и пожелал крепкого здоровья и успехов.

Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Фрегат, получивший название в честь вице-адмирала Российского императорского флота Степана Осиповича Макарова, был спущен на воду в Балтийском море 2 сентября 2015 года.

"Адмирал Макаров" - второй серийный корабль в серии сторожевых кораблей проекта 11356, головным является "Адмирал Григорович", вторым фрегатом проекта "Адмирал Эссен". Корабли несут службу в составе Черноморского флота (ЧФ).

В настоящее время в составе ЧФ три фрегата проекта 11356. Каждый из них несет универсальный стрельбовый ракетный комплекс на 8 ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс". Они принимали участие в нанесении ударов по целям террористов в Сирии и в рамках СВО по целям на Украине.