4 декабря, 17:36 Путин присвоил 99-му самоходному артиллерийскому полку наименование "гвардейский"

Полк наградили "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов"