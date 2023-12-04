Путин присвоил 99-му самоходному артиллерийскому полку наименование "гвардейский"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 99-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 99-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование "гвардейский", - говорится в документе.
Ранее президент РФ присвоил почетное наименование "гвардейская" 16-й отдельной Хинганской бригаде радиационной, химической и биологической защиты, 35-й Таллинской ордена Красной звезды бригаде управления и 297-й зенитной ракетной бригаде.