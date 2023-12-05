5 декабря, 01:48
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении блиндажа с 10 бойцами ВСУ на донецком направлении

В украинском опорном пункте находился боекомплект со снарядами, который сдетанировал после удара российских десантников

ТАСС, 5 декабря. Российские десантники на донецком направлении поразили из ПТРК "Фагот" блиндаж, в котором находилось до 10 человек пехоты противника, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

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"Мобильным расчетом на мотовездеходе, оснащенном противотанковым ракетным комплексом "Фагот", была уничтожена группа пехоты численностью до 10 человек, которая укрывалась в опорном пункте в непосредственной близости от наших позиций", - сказано в распространенном сообщении.

В ведомстве добавили, что в блиндаже находился боекомплект со снарядами, который сдетонировал. 

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