Артиллеристам ЗВО вручили боевые награды за выполнение задач в зоне СВО

Награждение проходило на передовых позициях, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Военнослужащим артиллерийских подразделений группировки войск "Запад" на передовой купянского направления вручены боевые государственные и ведомственные награды за выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащим артиллерийских подразделений группировки войск "Запад" за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые награды. Артиллеристам вручили государственные награды - знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени, медали "За отвагу", а также ведомственные медали "За боевые отличия" и "Участник специальной военной операции", - заявили в оборонном ведомстве.

Боевые награды были переданы командованием части и вручены на передовых позициях личному составу непосредственными командирами. Офицеры командования поблагодарили военнослужащих за личный вклад в общее дело, за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, и пожелали крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что сразу после награждения военнослужащие разведывательных подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.