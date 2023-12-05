МО РФ показало кадры боевой подготовки военнослужащих по контракту на полигоне ЮВО

В ходе отработки практических навыков огнеметчики оттачивали навыки штурмовых действий и тактической стрельбы из ручных противотанковых огнеметов РПО-А "Шмель", отметили в ведомстве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Огнеметные расчеты ВС РФ на полигоне в Краснодарском крае уничтожили технику и укрепленные наблюдательные пункты условного противника, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Огнеметные расчеты Вооруженных Сил России уничтожили технику и укрепленные наблюдательные пункты условного противника в ходе подготовки на полигоне учебного центра Южного военного округа в Краснодарском крае", - сказали в ведомстве.

Подготовку проходили военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту. В ходе отработки практических навыков огнеметные подразделения оттачивали навыки штурмовых действий и тактической стрельбы из ручных противотанковых огнеметов РПО-А "Шмель".

"Выполняя боевые стрельбы термобарическими боеприпасами огнеметные расчеты учились уничтожать объекты имитирующие автомобильную и легкобронированную технику условного противника на дальностях до 700 м. Также на специально оборудованном танкодроме и директрисе боевых машин пехоты учебного центра подготовку проходят экипажи боевых машин БТР-82А и танков Т-72Б3, выполняя нормативы по вождению и боевой стрельбе из штатного вооружения", - отметили в МО РФ.

В Минобороны добавили, что под руководством офицеров и опытных инструкторов, имеющих современный боевой опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции, военнослужащие изучили основы тактической медицины, армейской тактической стрельбы, инженерного оборудования позиций и работы с беспилотными летательными аппаратами.