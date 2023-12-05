Путин назвал образцовыми действия 99-го самоходного артиллерийского полка в ходе СВО

Президент также поздравил полк с присвоением наименования "гвардейский"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил 99-й самоходный артиллерийский полк с присвоением почетного наименования "гвардейский" и назвал его действия образцовыми. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в телеграмме.

Глава государства выразил убежденность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Он пожелал командованиям и личным составам бригад и полка крепкого здоровья и успехов.

В понедельник президент подписал указ, согласно которому 99-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почетное наименование "гвардейский". В указе сказано, что наименование присваивается "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество", проявленные личным составом "в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".