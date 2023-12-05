В ЦПВС сообщили о шести нарушениях авиацией коалиции воздушного пространства Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, в результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск убит один военнослужащий республики

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить.

По его данным, за сутки со стороны коалиции зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по информации представителя ЦПВС, в результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск, расположенным в районе населенного пункта Трумба провинции Идлиб, убит один сирийский военнослужащий.