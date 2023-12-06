МО РФ сообщило, что ПВО ивановских десантников уничтожила три украинских БПЛА

Как уточнили в ведомстве, беспилотники были разведывательными

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников при помощи переносных зенитных ракетных комплексов "Верба" и зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" уничтожили три разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

"После обнаружения воздушных целей десантники тремя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК "Верба" и ЗРК "Стрела-10", уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ, среди которых Fly Eye, "Лелека-100" и "Фурия", - говорится в сообщении.

Подразделения ПВО ВДВ постоянно прикрывают части и подразделения от нападения с воздуха и разведки противника. Так, по информации военного ведомства, на артемовском направлении ивановские десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника.

"За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ВДВ сотни сбитых различных БПЛА украинских войск. Только за прошедшую неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил в небе над нашими позициями около 10 разведывательных беспилотников ВСУ", - уточнили в министерстве.