Системы ПВО РФ сбили украинские самолеты Су-25 и Миг-29 в ДНР и Запорожской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили самолеты Су-25 и Миг-29 Воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области, а также 76 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и Миг-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области", - отметили в ведомстве.

Кроме того, проинформировали в Минобороны РФ, уничтожены 76 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Ильченково, Новое, Харьково, Мирное, Переможное Запорожской области, Саги, Раденск Херсонской области, Владимировка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка и Шипиловка Луганской Народной Республики, а также 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба JDAM.