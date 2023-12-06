ВСУ потеряли на херсонском направлении за сутки до 80 военных и САУ М109 Paladin

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 80 военных убитыми и ранеными, самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.

По его данным, на херсонском направлении подразделениями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Качкаровка, Веселое и Гавриловка Херсонской области.