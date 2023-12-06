В ЦПВС сообщили о четырех нарушениях авиацией коалиции США воздушного пространства Сирии

Как отметил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская Партия Туркестана"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пара истребителей F-16 и пара истребителей Rafale международной коалиции во главе с США четыре раза за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.<…> В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale "коалиции", - сказал он.

Кулить уточнил, что также за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано четыре случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская Партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): в провинции Идлиб - четыре обстрела, в провинции Латакия - три обстрела", - отметил он.