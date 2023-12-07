Артиллеристы тульских десантников уничтожили САУ западного производства в районе Соледара

В Минобороны отметили, что корректировка и управление огнем осуществлялась расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений десантников

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Расчеты гаубиц "Мста-Б" Тульского соединения Воздушно-десантных войск уничтожили самоходное орудие Вооруженных сил Украины западного производства в районе Соледара. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" тульских десантников уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства <…> В ходе контрбатарейной борьбы одним из расчетов гвардейского артиллерийского полка Тульского гвардейского соединения ВДВ с двух выстрелов и расстояния более 12 км было уничтожено самоходное орудие ВСУ, скрывавшееся в лесопосадке в районе Соледара и не позволявшее своим огнем активно маневрировать нашим передовым подразделениям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что корректировка и управление огнем осуществлялась расчетами беспилотной авиации разведывательных подразделений десантников.

"В ходе выполнения боевых задач расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии", - отметили в военном ведомстве.