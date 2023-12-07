МО РФ сообщило об уничтожении 550 украинских самолетов с начала проведения СВО

В Минобороны рассказали, что также уничтожили 257 вертолетов, 9568 беспилотных летательных аппаратов и 442 зенитных ракетных комплекса ВСУ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили 550 украинских самолетов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 550 самолетов, 257 вертолетов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16011 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметили там.