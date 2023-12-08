Российские десантники поразили дронами блиндаж с пехотой ВСУ под Артемовском

В Минобороны РФ отметили, что расчеты гаубиц "Мста-Б" Тульского соединения ВДВ уничтожили самоходное орудие Вооруженных сил Украины западного производства в районе Соледара

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Бойцы ВДВ РФ под Артемовском (украинское название - Бахмут) поразили несколькими FPV-дронами блиндаж с украинской пехотой, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Подразделениями ВДВ с воздуха были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ, а также военнослужащие в блиндаже в лесопосадке к северу от Артемовска. Беспилотник барражировал в воздухе, зафиксировал цель, выполнил пикирование и нанес удар по объекту ВСУ, уничтожив его. Расчет FPV-дрона умело спланировал и массированным последовательным ударом нескольких аппаратов поразил противника в укрытии опорного пункта", - говорится в сообщении.

Расчеты гаубиц "Мста-Б" Тульского соединения ВДВ уничтожили самоходное орудие ВСУ западного производства в районе Соледара.