МО заявило, что Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на донецком направлении

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на донецком направлении", - говорится в сообщении.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

"Выполнили подготовку к повторному вылету, взлет, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, далее - противоракетное маневрирование, отход от цели, заход на посадку на аэродроме вылета. С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена, поблагодарили за работу", - сообщил летчик с позывным Сокол, его слова приводит военное ведомство.