Танкисты западной группировки ВС РФ уничтожили на купянском направлении групповую цель ВСУ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" на купянском направлении уничтожили групповую цель Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил командир танкового взвода с позывным Охотник.

"Нас ночью и днем корректируют расчеты беспилотных летательных аппаратов. Сегодня появилась группа целей и живая сила", - сказал он.

Охотник уточнил, что все цели двигались быстро на мотовездеходах. По его словам, рельеф местности на данном участке сложный, но экипажи танков в кратчайшие сроки прибыли на новую огневую точку и при помощи бортовых систем засекли тепловое излучение, навелись и отработали на подавление.

"Противнику крайне не нравится с нами встречаться по ночам. У нашего "Прорыва" ни с дневной, ни с ночной работой нет проблем, а в связке с нашими беспилотниками - это смертельное оружие", - отметил командир взвода.

В Минобороны РФ добавили, что ежедневно танковые подразделения наносят огневое поражение на купянском направлении и совершают несколько выездов. Экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях.