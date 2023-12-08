Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ за неделю на запорожском направлении

По данным ведомства, подразделения российских войск вели активную оборону

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские войска за неделю отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, противник потерял до 260 военнослужащих, а также 6 боевых бронированных машин.

По данным ведомства, на этом направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад противника в районах Вербового, Нестерянки и Успеновки Запорожской области.

"Также нанесено огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии", - добавили там.