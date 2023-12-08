Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за неделю сбили 224 украинских БПЛА

По данным ведомства, также перехвачены 11 снарядов системы залпового огня HIMARS, 2 противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили 224 украинских беспилотника. Кроме того, перехвачены 11 снарядов системы залпового огня HIMARS, 2 противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиационная бомба JDAM, сообщили в Минобороны РФ.

"[Средствами ПВО] перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 2 противорадиолокационные ракеты HARM, 2 переделанные для поражения наземных целей ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, управляемая авиационная бомба JDAM и 224 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

Как уточнили в российском военном ведомстве, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9 577 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 894 танка и другие боевые бронированные машины, 1 188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 056 единиц специальной военной автомобильной техники.