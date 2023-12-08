Консультационный центр на базе ЦВКГ в Москве поможет участникам СВО с жилищным вопросом

Жилищные документы вручили 20 военнослужащим

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Первый в Москве консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения участников СВО, открывшийся на базе Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыки, поможет военным оперативно решать вопросы с жильем. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На базе Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыки открыт первый в Москве консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения находящихся на лечении военнослужащих - участников специальной военной операции. <...> Сегодня в ходе церемонии награждения были вручены жилищные документы 20 военнослужащим", - сказали в ведомстве.

Как уточнил руководитель департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Артем Святненко, эта мера социальной поддержки поможет участникам СВО оперативно решать жилищные вопросы. "В департаменте жилищного обеспечения Минобороны России в режиме 24/7 работает для вас оперативная группа, и уверен, что вся проделанная работа позволит создать все условия для дальнейшего комфортного прохождения службы", - привели в Минобороны слова Святненко.

Также военнослужащие, отличившиеся во время СВО, получили государственные награды, их вручил замначальника главного управления кадров Минобороны РФ Борис Кондратьев. Отмечается, что отличившиеся военнослужащие получили 15 государственных наград. В их числе 12 орденов Мужества, 2 медали "За отвагу" и медаль Суворова.

Кроме того, напомнили в ведомстве, здесь в ноябре открылся реабилитационно-образовательный центр имени П. В. Мандрыки. "Его открытие предоставило возможность вам, уважаемые товарищи, одновременно с прохождением лечения и протезирования обучаться и получать знания, которые будут необходимы для замещения новых воинских должностей", - отметил Кондратьев.