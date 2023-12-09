МО РФ сообщило об уничтожении танкистами "Запада" техники ВСУ на купянском направлении

Корректировка огня осуществлялась с беспилотников, что позволило поразить цели с закрытых огневых позиций, отметили в ведомстве

ТАСС, 9 декабря. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ группировки российских войск "Запад" поразили и уничтожили скопление техники ВСУ, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Танкисты Западной группировки войск на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции уничтожили скопление техники ВСУ. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожили три бронеавтомобиля и два бронетранспортера противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корректировка огня также осуществлялась с беспилотников, что позволило уничтожить технику противника с закрытых огневых позиций.