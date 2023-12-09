Пушилин наградил около 30 бойцов наградами ДНР

Глава республики передал бойцам слова благодарности от жителей региона

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды республики около 30 военнослужащим.

"В День Героев Отечества особая гордость поздравить и вручить заслуженные награды военнослужащим 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, защищающим Донбасс. Около 30 бойцов получили государственные награды ДНР: Звезду Героя Донецкой Народной Республики, знаки отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" с мечами и "Георгиевский крест", орден Республики, медали "За храбрость" и "За отвагу", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин передал бойцам слова благодарности от жителей региона.