В МО РФ сообщили о шести нарушениях авиацией коалиции США воздушного пространства Сирии

Заместитель руководителя российского ЦПВС Вадим Кулить заявил, что в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировали пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Истребители и штурмовики международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал он.

Кулить добавил, что в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): четыре - в провинции Алеппо, один - в провинции Латакия.