Военным группировки "Запад" доставили больше 1 тыс. писем от детей

Как сообщили в Минобороны РФ, такие послания положительно влияют на бойцов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. писем от детей из России доставили военнослужащим группировки войск "Запад" в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащим общевойсковой армии группировки войск "Запад", выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, доставили на передовую очередную партию из более тысячи писем от детей из России. <...> Так, за последнюю неделю военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа доставили на передовую около 1 тыс. писем от поддерживающих их детей Российской Федерации", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что такие письма оказывают "огромное положительное влияние на бойцов", в них дети пишут слова благодарности за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. "Также школьники пожелали военнослужащим скорейшего возвращения домой с победой и крепкого здоровья", - отметили в военном ведомстве.