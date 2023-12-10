МО РФ сообщило об уничтожении 20 единиц техники ВСУ за неделю на правом берегу Днепра

Также противник потерял большое количество живой силы, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Около 20 единиц различной техники выведено из строя за прошедшую неделю на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"За истекшую неделю с помощью корректировки огня артиллерии и применения ударных беспилотников было уничтожено и выведено из строя около 20 единиц различной боевой техники и большое количество живой силы ВСУ на правобережье Днепра", - сказали в Минобороны.

Там уточнили, что расчеты беспилотников воздушно-десантных войск группировки "Днепр" ведут круглосуточную воздушную разведку действий подразделений Вооруженных сил Украины на правом берегу. "Подразделения ВДВ регулярно обнаруживают укрытия с личным составом ВСУ, командно-наблюдательные пункты, различные плавсредства, радиолокационные станции и станции связи, позиции артиллерии. Координаты обнаруженных целей передаются на пункты управления, после чего они уничтожаются огнем ствольной и реактивной артиллерии", - добавили в министерстве.