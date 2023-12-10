МО РФ сообщило о пресечении атаки бригады ВСУ в ДНР

Потери противника составили до 80 человек убитыми и ранеными, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские военные пресекли атаку 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали попытку ее ротации в районе Новодонецкого Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. При поддержке артиллерии и армейской авиации пресечена атака и сорвана ротация подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Новодонецкого. Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации первого батальона этой бригады в районе Урожайного, а также 118-й бригады территориальной обороны в районе Макаровки", - сообщил он.

По словам Чехова, также ударом тяжелых огнеметных систем уничтожена живая сила противника в опорных пунктах в районе Новомихайловки, а бомбардировщиками нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Прасковиевки.

"Потери противника составили до 80 боевиков убитыми и ранеными и два автомобиля", - добавил начальник пресс-центра группировки.