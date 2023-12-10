Бойцы центральной группировки ВС РФ пообщались с родными из Удмуртии в ходе телемоста

Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа бойцов и информирование их семей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие центральной группировки войск пообщались с родными и близкими из Удмуртии в ходе телемоста. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В зоне проведения специальной военной операции состоялся телемост между военнослужащими группировки войск "Центр" и их родными и близкими, проживающими в Удмуртской Республике. Военнослужащие группировки в режиме реального времени смогли увидеться со своими любимыми и родными людьми. Обменявшись с родственниками приветственными словами, собравшиеся рассказали друг другу о событиях, произошедших в их жизни за последнее время", - говорится в сообщении.

Уточняется, что телемосты, организованные командованием центральной группировки войск регулярно предоставляют возможность семьям военнослужащих пообщаться со своими родными и близкими, находящимися в зоне СВО. Основой целью таких мероприятий является поддержание боевого духа бойцов и информирование их семей.