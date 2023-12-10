Путин назвал героев СВО настоящими мужчинами

В них есть стержень, добавил президент

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил личные качества героев СВО. Фрагмент беседы после вручения медалей "Золотая звезда" по случаю Дня героев Отечества опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин.

Мать погибшего Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева пригласила главу государства в Дагестан, отметив, что хочет показать, в какой простой среде вырос ее сын.

"В самой простой семье если вырастают такие ребята... Это мужчины, стержень есть", - подчеркнул Путин.