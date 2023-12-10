МО РФ: авиация коалиции США за сутки девять раз нарушила воздушное пространство Сирии

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Две пары истребителей F-15, пара штурмовиков А-10 Thunderbolt, пара палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 Hornet и БПЛА MQ-9 международной коалиции во главе с США девять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, парой палубных истребителей-бомбардировщиков F/А-18 Hornet и модульным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом MQ-9 "коалиции", - сказал Кулить.

Он добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ - прим. ТАСС). В результате снайперского огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, ранен один сирийский военнослужащий", - отметил Кулить.