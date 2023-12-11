МО заявило об уничтожении российскими войсками опорников ВСУ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что артподразделения группировки войск "Запад" круглосуточно наносят "точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе" Вооруженных сил Украины на этом направлении

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили опорные пункты и минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские подразделения группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. <…> Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на данном направлении огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, при этом подготовленные расчеты тратят несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций.

"Мы дежурим недалеко от орудия, в укрытии. Получаем цели, занимаем позиции, заряжаем, наводим и производим выстрел в сторону противника. Чаще всего здесь работаем по взводным опорным пунктам, просто по опорным пунктам и минометным расчетам. Тяжелая физическая работа. Мы садимся в машину и кидаем вот эти снаряды - они по 47 кг, наводимся и отрабатываем", - сказал командир орудия с позывным Третий, слова которого привели в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что расчетами самоходных гаубиц огонь ведется на расстоянии до 30 км. В ходе выполнения боевых задач применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.