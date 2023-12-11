Минобороны РФ сообщило о захвате под Артемовском обороняемых спецназом ВСУ позиций

В ведомстве отметили, что в плен сдалось более 20 украинских военных

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подразделения Ивановского соединения ВДВ штурмом овладели позициями, которые оборонял спецназ ВСУ, под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения активной обороны к северо-западу от Артемовска штурмовые подразделения ивановских десантников успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований и овладению их позициями. Воины-десантники штурмовых подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ сблизились с позициями украинских формирований, которые оборонял спецназ ВСУ, и с ходу овладели ими", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в лесопосадку, где находились подразделения ВСУ, зашли штурмовики ВДВ. Вбив "клин" в оборонительные позиции ВСУ, штурмовые группы десанта огнем из стрелкового оружия подавили сопротивление ВСУ и, уничтожив их, расширили участок, зачищенный от украинских войск. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях ВСУ.

"По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, в плен сдалось более 20 боевиков", - отметили в военном ведомстве.