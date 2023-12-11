Минобороны РФ сообщило о срыве ротации ВСУ у Торского выступа

По данным военного ведомства, российские минометчики поразили украинских военных темповым огнем по четыре мины

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минометчики Центральной группировки ВС РФ в районе Торского выступа на краснолиманском направлении сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Минометные расчеты гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ и отбили очередную безуспешную атаку противника в районе Торского выступа на краснолиманском направлении специальной военной операции. В ходе боевой работы расчеты 82-мм автоматического миномета "Василек" уничтожили группу военнослужащих ВСУ в ходе ротации на боевых позициях в Серебрянском лесничестве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что минометчики поразили украинских военных темповым огнем по четыре мины, взаимодействуя с передовыми артиллерийскими наводчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.