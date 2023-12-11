МО РФ сообщило о почти ежедневном поражении системы подземных коммуникаций ВСУ в зоне СВО

В военном ведомстве пояснили, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А позволяет гарантированно уничтожать живую силу и технику украинских военных на открытом пространстве, в укрытиях и на участках со сложным рельефом местности

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Расчеты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" практически ежедневно уничтожают долговременные защищенные огневые точки Вооруженных сил Украины с толщиной перекрытий в 2-3 м, а также системы подземных коммуникаций в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командир тяжелого огнеметного взвода с позывным Турист рассказал о том, что "Солнцепеки" в зоне проведения СВО практически ежедневно работают по долговременным защищенным огневым точкам, укрытиям с толщиной перекрытия в 2-3 м, а также поражают системы подземных коммуникаций в укрепрайонах, окопы ВСУ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А позволяет гарантированно уничтожать живую силу и технику противника на открытом пространстве, в укрытиях и на участках со сложным рельефом местности. 220-мм неуправляемые реактивные снаряды с объемно-детонирующим зарядом выжигают укрытия противника за счет распыления взрывчатой смеси в виде аэрозоля с ее последующим воспламенением.

"Это такие цели, которые пехота без мощной огневой поддержки взять не может. Площадь сплошного поражения каждого термобарического снаряда превышает 25 кв. м, поскольку аэрозоль проникает в любые щели и заполняет пустоты", — рассказал командир тяжелого огнеметного взвода, его цитирует Минобороны РФ.

Он также отметил, что "Солнцепеки" из-за своей высокой эффективности являются приоритетными целями для противника. По словам командира, до первого ответного выстрела со стороны ВСУ иногда проходит менее минуты.