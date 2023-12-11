МО РФ сообщило об уничтожении снайперами на южнодонецком направлении живой силы ВСУ

В ведомстве отметили, что в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики в круглосуточном режиме несут дежурство несколько групп военных разведывательных подразделений

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Снайперы Восточной группировки ВС РФ уничтожают живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. Работа ведется на дальности от 800 до 1 тыс. м, сообщили в Минобороны РФ.

"Снайперы группировки войск "Восток" уничтожают живую силу противника с использованием тепловизоров на Южно-Донецком направлении СВО. <…> На линии обороны оборудованы огневые позиции, откуда ведется огонь по противнику. Расчет незаметно подбирается к позициям ВСУ, устраивает засаду и начинает охоту на дальности 800-1000 м. В такой засаде снайперская группа может пролежать до 8 часов. Снайперские группы поддерживают мотострелков, которые штурмуют позиции ВСУ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики в круглосуточном режиме несут дежурство несколько групп снайперов разведывательных подразделений группировки войск "Восток". В тройку входят снайпер, корректировщик и прикрывающий, но при необходимости члены команды могут заменить друг друга.

"Участвуем в поддержке штурмовых групп, работаем сами. По четыре группы заходят у нас каждый раз на дежурство. В основном работаем в ночное время. В тепловизоры лучше видно, так как днем из-за рельефа местности иногда можно и не увидеть врага", — рассказал снайпер с позывным Гуляй, его цитирует Минобороны РФ.