Минобороны РФ сообщило об уничтожении на купянском направлении взводного опорника ВСУ

ТАСС, 11 декабря. Расчеты кочующих минометов "Василек" западной группировки ВС РФ на купянском направлении уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
"Разведка группировки войск "Запад" получила данные о наращивании сил ВСУ на купянском направлении.<…> По уточненным координатам расчеты кочующих минометов нанесли удар по вскрытому взводному опорному пункту противника. Скорость и точность поражения целей достигалась благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата. После проведения боевой стрельбы военнослужащие совершили смену позиций для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в целях повышения мобильности и скрытности расчетов минометы были установлены на многоцелевые легкобронированные транспортеры-тягачи (МТЛБ).
"Наши минометы установлены на МТЛБ. Это повышает мобильность, позволяет нам занять огневую позицию в любом месте, не обращая внимания на качество дорог, и сокращает время реакции на вызов по работе по целям. Благодаря тому, что миномет стоит на тягаче, мы можем сами выбрать место, где нам удобно встать и развернуться, расставить все свои приборы, быстро навестись, отработать цели и убыть в свое место расположения", — сообщил наводчик с позывным Фотограф, слова которого привело военное ведомство.