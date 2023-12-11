МО РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении

Потери противника составили до 30 военных и 3 автомобиля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны Харьковской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Берестовое, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. "Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и 3 автомобиля", - отметили в оборонном ведомстве.

