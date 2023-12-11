МО РФ заявило о нанесении огневого поражения ВСУ в ДНР

Общие потери противника составили до 80 военнослужащих и 3 автомобиля

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новомихайловки, Угледара и Макаровки в ДНР. Противник потерял до 80 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 80 военнослужащих и 3 автомобиля", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ также отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы на направлении были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 противника.

