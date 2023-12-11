МО РФ сообщило о поражении двух складов вооружения в районе Чернобаевки Херсонской области

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации на Украине поразили два склада вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области.

Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.