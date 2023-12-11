Российские мотострелки уничтожили условного противника в горах Таджикистана

Согласно замыслу маневра, незаконное вооруженное формирование сосредоточилось в горной местности для наращивания сил и подготовке к нападению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане уничтожили условную группу противника на занятиях по огневой подготовке на горном полигоне Ляур. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Согласно замыслу, незаконное вооруженное формирование (НВФ) сосредоточилось в горной местности для наращивания сил и подготовке к нападению. Группа мотострелков получила задачу выдвинуться из района сосредоточения, провести разведку противника и уничтожить НВФ. Военнослужащие нанесли огневое поражение условному противнику с применением автоматов АК-74М и АК-12. Экипажи бронетранспортеров БТР-82А, прикрывая личный состав мотострелкового подразделения от ответного огня условного противника, вели огонь из 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова (ПКТ) по легкобронированной технике и живой силе условного противника", - говорится в сообщении с уточнением, что тренировка проходила на горном полигоне Ляур.

В пресс-службе уточнили, что разведка противника и корректировка огня велись с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Орлан-10", которые в режиме реального времени передавали на командный пункт местоположение и размещение на местности сил условного противника, а также результаты стрельбы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.