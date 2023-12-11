Путин: Россия будет чувствовать себя в безопасности благодаря своему флоту и оружию

Президент принял участие в церемонии поднятия флагов на подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск"

СЕВЕРОДВИНСК, /Архангельская область/, 11 декабря. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может чувствовать себя в безопасности благодаря своему флоту, оружию и морякам. Соответствующую запись он оставил в корабельном журнале после осмотра в Северодвинске фрегата "Адмирал Касатонов".

"С такими моряками, кораблями и таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности", - написал Путин и зачитал эту фразу вслух.

Перед осмотром фрегата Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск".

"Адмирал Касатонов"

Путин осмотрел ходовой пост фрегата, оснащенный цифровой системой, куда поступает вся информация по надводной, подводной, воздушной обстановке и работающих технических средствах. Моряки доложили президенту, что кораблем управлять очень удобно, отметив, что оборудование "облегчает принятие решений командиру корабля, помогает быстрее ориентироваться".

Главе государства также рассказали, что на вооружении у корабля может быть 16 ракет. По словам капитана 1-го ранга Алексея Рябоштана, на данный момент модернизация под "Цирконы" завершена и загружено четыре боевые ракеты. "Стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач", - доложил он. Путину доложили, что серия фрегатов проекта 22350, несущих гиперзвуковые ракеты "Циркон", будет состоять из 10 кораблей, включая уже существующие.

Путин поинтересовался у моряков атлантическим походом корабля. Ему доложили, что он длился 424 дня. "Самая длительная экспедиция", - констатировал Путин.

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" построен на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В марте 2023 года экипаж фрегата завершил дальний поход, продолжавшийся более 420 суток, в ходе которого выполнялись задачи в составе группировки ВМФ РФ в Средиземном море и решались задачи стратегического сдерживания.