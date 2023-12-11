МО РФ: голосование о биолабораториях США на Украине на Совбезе фактически саботировано

Его итоги свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совета Безопасности ООН о международном расследовании деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Хотя западные страны фактически саботировали голосование по резолюции Совбеза о международном расследовании деятельности американских биолабораторий, итоги голосования свидетельствуют о том, что военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у их ближайших союзников", - сказал он на брифинге по военно-биологической деятельности США.